Отчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреляМурманская область – один из немногих регионов страны, в котором законодательно закреплено право на получение выплат опекунами совершеннолетних недееспособных граждан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 16:45

Команда «Торговый Порт» впервые стала победителем Ночной хоккейной лиги Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске завершился первый в истории Ночной хоккейной лиги Мурманской области розыгрыш регионального чемпионата в дивизионе «Любитель 50+». Его победителем стала хоккейная команда «Торговый Порт».

Хоккеисты одержали победы во всех 15 матчах турнира с более чем уверенной разницей шайб 176-37. Портовики завоевали главную награду регионального турнира и заветную путевку на Финальный этап XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной лиги. Он пройдёт на федеральной территории «Сириус», в г. Сочи Краснодарского края в мае 2023 года.

«Мы участвуем в региональном турнире Ночной хоккейной лиги уже восемь лет. За это время завоевывали бронзовые, серебряные медали, и вот сейчас – «золото»! Это наше высшее достижение!», - рассказал защитник «Торгового Порта», групповой инженер малой механизации комплекса механизации АО «ММТП» Иван Аляпкин.

Напомним, любительская хоккейная команда «Торговый Порт» была создана в начале 80-х годов двумя энтузиастами мурманского хоккея Александром Заболоцким и Андреем Лисицинским. С 2013 года, когда в регионе появился дивизион «Любитель 40+», она становилась ежегодным его участником и призёром. Золотые медали наши коллеги завоевали впервые. Также отметим, что в этом сезоне впервые в роли тренера команды выступает известный представитель мурманской школы хоккея, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 АО «ММТП» Дмитрий Ягутов.

Как отмечают специалисты, у команды «Торговый Порт» есть неплохие шансы достойно выступить в  Сочи.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251267%2Fwall-149919532_3067

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта в Мурманске-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 71 копейку, доллар укрепился почти на 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика