Команда «Торговый Порт» впервые стала победителем Ночной хоккейной лиги Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске завершился первый в истории Ночной хоккейной лиги Мурманской области розыгрыш регионального чемпионата в дивизионе «Любитель 50+». Его победителем стала хоккейная команда «Торговый Порт».

Хоккеисты одержали победы во всех 15 матчах турнира с более чем уверенной разницей шайб 176-37. Портовики завоевали главную награду регионального турнира и заветную путевку на Финальный этап XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной лиги. Он пройдёт на федеральной территории «Сириус», в г. Сочи Краснодарского края в мае 2023 года.

«Мы участвуем в региональном турнире Ночной хоккейной лиги уже восемь лет. За это время завоевывали бронзовые, серебряные медали, и вот сейчас – «золото»! Это наше высшее достижение!», - рассказал защитник «Торгового Порта», групповой инженер малой механизации комплекса механизации АО «ММТП» Иван Аляпкин.

Напомним, любительская хоккейная команда «Торговый Порт» была создана в начале 80-х годов двумя энтузиастами мурманского хоккея Александром Заболоцким и Андреем Лисицинским. С 2013 года, когда в регионе появился дивизион «Любитель 40+», она становилась ежегодным его участником и призёром. Золотые медали наши коллеги завоевали впервые. Также отметим, что в этом сезоне впервые в роли тренера команды выступает известный представитель мурманской школы хоккея, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 АО «ММТП» Дмитрий Ягутов.

Как отмечают специалисты, у команды «Торговый Порт» есть неплохие шансы достойно выступить в Сочи.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251267%2Fwall-149919532_3067