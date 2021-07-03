Команда «Ураган» стала абсолютным чемпионом Северного флота по гребно-парусному спорту

В исторической базе Северного флота - городе воинской славы Полярном состоялся чемпионат флота по гребно-парусному спорту на шестивёсельных шлюпках Ял-6. Соревнования проходили на акватории Екатерининской гавани. В них приняло участие 6 команд основных объединений, и соединений флота: Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО и дивизии ракетных кораблей. В общей сложности около 60 человек.

Участники соревновались в двух дисциплинах: гребной гонке на 2000 метров и гребно-парусному двоеборью, которое состоит из гонки на 1000 метров на вёслах и гонке под парусом.

По результатам обоих состязаний победила команда соединения ракетных кораблей Северного флота «Ураган» под руководством мастера спорта по гребно-парусному многоборью старшего мичмана Руслана Мамбетова. Серебряными призёрами в гребной гонке и парусном двоеборье соответственно стали команды «Гроза» объединения ВВС и ПВО и «Альбатрос» Кольской флотилии. Бронзовые награды получили гребцы команды «Авиатор» полка беспилотной аваиации и «Армата» армейского корпуса Северного флота.

Из лучших спортсменов будет сформирована флотская сборная. Ей предстоит показать своё мастерство на чемпионате ВМФ, всеармейских соревнованиях и первенстве России, которые спланированы к проведению в начале осени во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе проведения чемпионата Северного флота по гребно-парусному многоборью в Полярном состоялся семинар со спортивными судьями, который провёл представитель Военного института физической культуры майор Дмитрий Герасимов. В нём приняли участие начальники физической подготовки объединений, соединений и частей, а также военные и гражданские инструкторы по физподготовке и тренеры. В числе рассмотренных специальных вопросов был обсуждён порядок присвоения квалификационных категорий спортивным судьям.