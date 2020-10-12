Команда ЮИД 12-й школы заняла первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо - 2020»

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, в этом учебном году в мероприятии приняло участие 12 команд – победителей муниципальных соревнований из ЗАТО г.Североморск, Александровск, Видяево, Заозёрск, городов Оленегорск, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Апатиты, Печенгского и Ковдорского районов.

Программа состязаний проходила два дня в дистанционном формате и включала в себя 3 этапа: «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи» и «Фигурное вождение велосипеда».

По итогам регионального этапа третье место – у команды апатитской школы № 14, второе – у мурманского лицея № 2, первыми стали североморцы – ученики 12-й школы.

Ребята получили не только приз, но и возможность представлять Мурманскую область во всероссийских соревнованиях.

Напомним, организаторами конкурса «Безопасное колесо» являются Министерство образования и науки региона, центр дополнительного образования «Лапландия» и Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Мурманской области.