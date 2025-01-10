Команда юных инженеров из Полярных Зорь успешно выступила на зимнем фестивале научно-технического творчества «ИнженериУм»

Со 2 по 8 января 2025 года в Москве на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах прошёл образовательный фестиваль II конкурса научно-технического творчества «ИнженериУм», проводимого Фондом «АТР АЭС» при поддержке Концерна «Росэнергоатом».

Как сообщает администрация города Полярные Зори, для участников образовательного фестиваля были организованы мастер-классы по 3D-моделированию и компьютерному зрению с аттестацией полученных знаний, а также занятия по промышленной робототехнике, дополненной реальности (AR), управлению беспилотными летательными аппаратами и пр. Подростки встретились с интересными людьми, в том числе с автором электромобиля нового поколения Антоном Осиповым, съездили на экскурсии, посетили театр.

В рамках фестиваля десять команд юных инженеров из городов-спутников АЭС представили свои домашние проекты, над которыми работали в течение полугода. Это творческие работы на свободную тему, а также проекты, входящие в обязательную часть программы — кейсы систем мониторинга температуры реактора АЭС. Работы оценивали президент корпорации «САГА Технологии» Геннадий Талдыкин (компании-производителя и вендора ИТ-решений), российский изобретатель Андрей Бахметьев, разработчик электромобиля и «солнцемобиля» Антон Осипов, а также педагоги и наставники проекта.

Геннадий Талдыкин подчеркнул, что перед атомной отраслью стоит задача по повышению уровня автоматизации процессов. «Атомная отрасль – одна из передовых в стране, и я вижу, что ребята 14-16 лет из атомных городов уже мыслят на уровне молодых специалистов. Причём в первую очередь они думают о безопасности для работников станции. Это прослеживается в большинстве творческих работ. С помощью роботов, искусственного интеллекта они стараются сделать жизнь сотрудника АЭС проще и комфортнее», – отметил президент корпорации «САГА Технологии» Геннадий Талдыкин.

По результатам оценки жюри команда из Полярных Зорь заняла второе место в итоговом зачёте. В качестве творческого задания ребята презентовали роботизированный конвейер для сортировки радиоактивных и безопасных отходов, а также достойно продемонстрировав систему мониторинга температуры реактора атомной станции с автоматической регулировкой при её повышении. Кроме того, команда взяла «серебро» в номинациях по 3D-моделированию и компьютерному зрению.

Сильнейшей была признана команда из Заречного Свердловской области, «бронзу» поделили команды из Соснового Бора и Десногорска. Полный список победителей и призеров по ссылке.

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/9519-komanda-yunykh-inzhenerov-iz-polyarnykh-zor-stala-serebryanym-prizerom-zimnego-festivalya-nauchno-tekhnicheskogo-tvorchestva-inzhenerium