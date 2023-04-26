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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.23 15:00

Команда ЗАТО город Заозерск победила в эстафете ГТО регионального этапа Всероссийского фестиваля

В Мурманске завершился региональный этап Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Кольского Заполярья. Соревнования проходили на базе Плавательного бассейна и Легкоатлетического манежа.

Участниками фестиваля стали 99 обучающихся из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Полярных Зорь, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, Кандалакшского района и Печенгского округа. На протяжении двух дней они соревновались в видах испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: беге на 30 и 60 метров, плавании 25 м и 50 метров вольным стилем, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, стрельбе из электронного оружия. Девушки и женщины состязались в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, а юноши и мужчины – в подтягивании из виса на высокой перекладине.

Завершился фестиваль командной эстафетой ГТО, в которой победителем стала команда Заозерска, на втором месте – команда Апатитов и на третьем – команда Мурманска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в личном первенстве среди девочек и мальчиков в своих возрастных ступенях на первом месте – Кира Троян, Кира Баранкина, Маргарита Калиновская, Алексей Костин, Максим Лавренюк и Артур Горбунов. Среди девушек и юношей в личном первенстве в своих возрастных ступенях победителями стали Полина Липец, Лейла Илларионова, Егор Попов и Егор Сазонов. В командном первенстве кубок победителя получила команда из Александровска, серебряный призёр – команда Полярных Зорь, бронзовый – команда Апатитов.

Победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией.

Лучшие обучающиеся в составе команды Мурманской области в конце сентября отправятся на Всероссийский финал фестиваля, который пройдёт в Международном детском центре «Артек».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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