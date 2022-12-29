Мурманчан в новогоднюю ночь приглашают на Пять УгловСеверян приглашают принять участие в конкурсе «Окно в Новый год»
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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.22 15:45

Команде «Экипаж «Погодинцы» из Полярного устроили индивидуальную экскурсию в московском Музее Победы на Поклонной горе

По инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2022 году в Мурманской области прошёл региональный конкурс «Край героев». По результатам творческого задания и исторического квеста победу одержали ученики школы №1 имени М.А. Погодина Полярного. Для ребят из команды «Экипаж «Погодинцы» устроили индивидуальную экскурсию в московском Музее Победы на Поклонной горе.

Сотрудники Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. провели для ребят из города воинской славы Полярного тематическую экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа». Масштабный проект на данный момент не имеет аналогов в отечественной музейной практике: в нём сочетаются уникальные экспонаты, спецэффекты и декорации, поражающие достоверностью. Так, юные северяне прошли путь от Бреста до Берлина, попали в Публичную библиотеку блокадного Ленинграда, побывали на заводах, в госпиталях и театрах военного времени. Большое впечатление на ребят оказало посещение кабинета Иосифа Сталина и возможность услышать исторические сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Юрий Борисович Левитан. После содержательной и эмоциональной экскурсии «Экипаж «Погодинцы» отправился на новогодний квест, который для ребят провели в Музее Победы. Отметим, что проект учреждения – исторический квест «Ёлка Победы» – четвертый год является лидером среди тематических детских мероприятий по мнению экспертов проекта «Социальный навигатор».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, целью конкурса «Край героев» стало знакомство юных северян с героической историей родного края. Этой осенью в рамках творческого этапа школьники 7-11 классов из разных муниципалитетов области создавали боевые листки, стилизованные под исторические документы Великой Отечественной войны. Сложность задачи была и в том, что солдатские стенгазеты обязательно должны были отражать факты героической обороны Кольского Заполярья. Для создания документов юные авторы провели не один день в музеях и библиотеках, тщательно собирая архивные данные, мемуары и исторические документы. В финальный этап вышли пять команд из Мурманска, Полярного, Умбы и Мончегорска, которые приняли участие в историческом квесте в Мурманском областном краеведческом музее.   

Организаторами конкурса «Край героев» выступили Министерство культуры Мурманской области, а также региональное Министерство образования и науки. Координатором мероприятия стал краеведческий музей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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