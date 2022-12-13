Команде «ММТП» гарантировано место в финале Кубка Мурманска по русскому хоккею, а в Суперлиге ХК «Мурман» ждёт «Уральский Трубник»

В Заполярье продолжается сезон русского хоккей. Команда «Мурманский морской торговый порт», выступающая в Кубке г. Мурманска 2022 года по хоккею с мячом среди мужских команд, по итогам минувших выходных положила в свою копилку ещё три очка.

«В рамках предварительного турнира портовикам предстоит ещё одна игра. Она состоится 20 декабря. Но с учётом того, что наша команда набрала 9 очков из 12 возможных, уже сейчас можно сказать, что мы гарантировали себе месте в финале Кубка Мурманска», - сказал капитан «ММТП», мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

А сегодня ценители русского хоккея вновь имеют возможность увидеть очередную игру в рамках XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге. Сегодня на своей домашней арене «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» примет «Уральский Трубник». Начало игры в 18.30.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250475%2Falbum-149919532_00%2Frev