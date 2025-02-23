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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.25 10:00

Командир 68-го армейского корпуса Сергей Пелипай поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за помощь бойцам СВО

Вчера в правительстве Мурманской области состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и командира 68 армейского корпуса, генерал-майора Сергея Пелипая. В ходе встречи военнослужащий поблагодарил главу региона за помощь бойцам СВО.

С 2017 по 2020 год Сергей Пелипай командовал 200-й отдельной Печенгской ордена Кутузова II степени мотострелковой бригадой. Далее был направлен в Военную Академию генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. После окончания Академии был назначен заместителем, после начальником штаба 14-го армейского корпуса, в 2024 году – командиром 68-го армейского корпуса, военнослужащие которого выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Глава региона не раз встречался с Сергеем Пелипаем на прифронтовых территориях и «за ленточкой», куда приезжал навещать наших бойцов.

«Рад видеть! Поздравляю с новым званием! Я помню наши с вами поездки в начале специальной военной операции в Харьковской области. До сих пор вспоминаю с трепетом наше взаимодействие. Я горжусь, что наши бойцы – северяне добиваются таких результатов. Низкий поклон вам лично, как командиру, и поклон всем ребятам, которые уверенно идут к нашей Победе», – сказал губернатор.

Военнослужащий поблагодарил главу региона за помощь, которую оказывает правительство Мурманской области бойцам, принимающим участие в СВО

«Спасибо вам за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Очень ощутимо. Без вас тяжело бы решались задачи. И благодаря тому, что у нас был запас дронов, мы придумали приспособления, которые помогли провести разминирование и осуществить подвоз боеприпасов и продовольствия. Ваша заслуга неоценима. Очень благодарны все», – сказал Сергей Пелипай.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, с начала проведения СВО Мурманская область всячески помогает бойцам на передовой. С начала спецоперации правительством Мурманской области закуплено и отправлено более 238 тысяч единиц груза нашим защитникам, в рамках проекта «Север помогает» бойцам передано более 712 тонн груза.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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