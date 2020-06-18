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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.20 15:45

Командир соединения стратегических подводных лодок Северного флота стал контр-адмиралом

Сегодня в ходе утреннего совещания в штабе Северного флота командующий флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев вручил контр-адмиральские погоны командиру дивизии атомных подводных лодок стратегического назначения Степану Кельбасу. Звание «контр-адмирал» командиру дивизии было присвоено июньским Указом Президента России. Поздравляя с переходом в категорию высшего командного состава, командующий Северным флотом пожелал контр-адмиралу Степану Кельбасу командирской удачи и успешного выполнения задач государственной важности, стоящих перед соединением.

Дивизия подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Северного флота, в состав которой был недавно зачислен новейший РПКСН «Князь Владимир», является основой морских стратегических ядерных сил России. Её корабли постоянно несут боевое дежурство в базе и в море, а также выполняют задачи дальних походов и боевых служб в Арктике и других районах Мирового океана.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в разное время соединением командовали командующий Северным флотом адмирал запаса Николай Максимов, начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал запаса Андрей Воложинский и заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал запаса Андрей Рябухин. Командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев прошёл в этом соединении путь от лейтенанта – инженера группы, до командира дивизии.

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