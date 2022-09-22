Командно-штабное учение «Арсенал - 2022» прошло успешно

14 сентября оперативным штабом в Мурманской области было проведено командно-штабное учение (КШУ) «Арсенал - 2022» по пресечению условного террористического акта на военном объекте Вооруженных сил Российской Федерации.

В ходе учения выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении преступлений террористической направленности на территории военного объекта ВС РФ.

В антитеррористических учениях приняли участие региональные подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, СУ СК, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России, Мурманского линейного отдела Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, УФСБ России по Северному флоту, правительства Мурманской области, а также командование и личный состав военного объекта.

По замыслу учения, группой «террористов» совершено нападение на военный объект и осуществлен захват заложников.

В результате проведенной по решению руководителя контртеррористической операции «террористы» обезврежены, заложники освобождены, реализованы меры по ликвидации угрозы взрыва и минимизации последствий террористического акта.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в КШУ «Арсенал - 2022», с поставленными задачами справились успешно.

УФСБ России по Мурманской области напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность и уделять повышенное внимание обеспечению собственной безопасности.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на подозрительных лиц, обнаруженные бесхозные вещи и предметы (сумки, рюкзаки, пакеты и др.), а также брошенные автомобильные средства, в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Если вы обнаружили бесхозную вещь: немедленно сообщите о находке в полицию; не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; зафиксируйте время обнаружения предмета; постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, выбрав безопасное место.

Обо всех подозрительных ситуациях просьба незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать им необходимое содействие.

Помните! Проявив бдительность, вы поможете предотвратить готовящееся преступление, обеспечить свою безопасность и своих близких.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Мурманской области.