Командование Северного флота исполнило желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» командование Северного флота исполнило новогоднее желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области.

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прибыли в посёлок Щукозеро домой к Аделине, где от лица командования флотом поздравили девочку и её семью с Новым годом.

Аделине и её младшему брату Илье были вручены новогодние подарки, о которых они мечтали, а для всей семьи была создана атмосфера новогоднего праздника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ребята очень обрадовались и поблагодарили гостей за исполнение желаний, а Аделина рассказала новогоднее стихотворение.

Напомним, акция «Ёлка желаний» проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12401983@egNews