Командование Северного флота исполняет желания детей в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний»

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» заместитель командующего Северным флотом по вооружению вице-адмирал Юрий Трипольский исполнил желание Снежаны, написавшей письмо Деду Морозу.

Ранее пожелание 6-летней Снежаны вице-адмирал Юрий Трипольский снял с новогодней ёлки в штабе Северного флота. Девочка мечтала о сиреневом велосипеде, на котором сможет катать свою сестренку.

С долгожданным подарком вице-адмирал Юрий Трипольский пришёл домой к Снежане и её семье. Он поздравил всех с новогодними праздниками, пожелал здоровья, исполнения всех желаний и всего самого доброго и подарил Снежане велосипед.

Получив долгожданный подарок, Снежана села на велосипед и прокатилась по дому, а также дала прокатиться на нём своей младшей сестрёнке Алисе и прокатила её на багажнике.

Родители Снежаны выразили слова благодарности вице-адмиралу Юрию Трипольскому за исполнение новогоднего желания дочки и поздравление с праздниками, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/ae363ed7-fb6a-477c-9fd9-abefe6087a47