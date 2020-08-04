Командование Северного флота проверило готовность кораблей и судов арктической группировки к походу по Северному морскому пути

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин и заместитель командующего флотом вице-адмирал Олег Голубев провели проверку готовности боевых кораблей и судов обеспечения арктической группировки к походу по Северному морскому пути.

В походе примут участие 8 кораблей и судов: большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко, спасательное буксирное судно «Памир», большой морской танкер «Сергей Осипов», килекторное судно КИЛ-143 и ледокол «Илья Муромец», на котором также находятся участники комплексной арктической экспедиции от Русского географического общества.

На различных этапах похода арктической группировки с ней будут взаимодействовать гидрографические суда Северного флота, пограничные сторожевые корабли и ледоколы Атомфлота.

На борту больших десантных кораблей в Арктику отправляются подразделения морской пехоты Северного флота на боевой технике. Они проведут ряд высадок на необорудованное морское побережье островов и континента. На полуострове Таймыр североморцы отработают межвидовое тактическое учение по обороне важного промышленного объекта.

В настоящее время корабли и суда находятся на рейде главной базы Северного флота – Североморска. На выходных они пополнили запасы воды топлива и продовольствия. Завтра на их борту состоится торжественный митинг, на котором командование флота напутствует экипажи кораблей, судов обеспечения и личный состав десанта на выполнение поставленных задач.

Как сообщает пресс-служба СФ, девятый арктический поход Северного флота посвящён 75-летию Великой Победы. По инициативе руководителя похода – вице-адмирала Олега Голубева, которую поддержал командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, экипажи кораблей взяли с собой копии Знамени Победы, поднятого в мае 1945 года над поверженным Рейхстагом. Это знамя будет крепиться на кораблях вместе Андреевским флагом во время похода, а также во время высадок морского десанта в Арктике.