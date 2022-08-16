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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.22 09:00

Командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Авдеевке ДНР в детском саду №10 (ул.  Коммунальная) дислоцированы подразделения ВСУ, по периметру выставлены блокпосты, при этом подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено;

в Артемовске ДНР боевики националистических батальонов в школе №7 (ул.  Кузнечная) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась;

в Николаевке ДНР в детском саду №1 (ул. Вице-адмирала Синецкого) размещены военнослужащие ВСУ, в непосредственной близости к дошкольному учреждению оборудованы позиции артиллерии;

в Славянске ДНР в школе №8 (ул. Торская) украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам простых граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Кроме того, в Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

Вчера Министерство обороны РФ распространило заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. Как сообщает function.mil.ru, «достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. Для их реализации в г. Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1000 военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля.

Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящихся украинскими властями провокациях, в результате которых может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, а преступный киевский режим и страны Запада по уже отработанному сценарию с широким освещением в СМИ обвинят в их возможных последствиях российские Вооруженные силы».

15 августа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС. Также они обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка. Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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