Командованием подводных сил Северного флота учреждена награда для жён подводников

В преддверии 115-й годовщины подводного флота России командованием подводных сил Северного флота была учреждена специальная награда для жён моряков-подводников – медаль «Заслуженная жена подводника». Был издан соответствующий приказ и учреждено положении о медали, которая имеет статус негосударственной памятной награды.

Медалью командующего подводными силами «Заслуженная жена подводника» награждаются супруги военнослужащих подплава, чей семейный союз длится не менее 10 лет. Кандидатов на медаль представляет командованию командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета. Медаль может быть вручена также вдове военнослужащего, проходившего службу в плавсоставе подводных сил Северного флота.

Вручение медали рекомендовано проводить на торжественных мероприятиях, посвящённых значимым событиям и праздникам, таким как Международный женский день (8 марта), День семьи, любви и верности (8 июля), День ВМФ России (последнее воскресенье июля) и тому подобным.

Эскиз медали был разработан с учётом мнения женсовета подводных сил. Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца.

Учреждение памятной медали для жён подводников-североморцев было поддержано командованием Северного флота, которое высоко оценивает роль семьи в мотивации военнослужащих к добросовестному исполнению воинского долга.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, первое награждение состоялось 19 марта – в День моряка подводника в главной базе подводных сил Северного флота - городе Гаджиеве. Медаль «Заслуженная жена подводника» получили жёны экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвёртого поколения проекта «Борей» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владмимир». В дальнейшем были награждены жёны моряков экипажа атомной подводной лодки «Новомосковск» и ряда других. Всего памятную награду получили уже порядка 150 жён подводников.