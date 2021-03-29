Опять взрывают, снова дороги перекрываютХОРОШИЕ НОВОСТИ: Вопреки пандемии - «кухни-невидимки», электроэнергия из апельсинов и 300-килограмовый замок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 09:00

Командованием подводных сил Северного флота учреждена награда для жён подводников

В преддверии 115-й годовщины подводного флота России командованием подводных сил Северного флота была учреждена специальная награда для жён моряков-подводников – медаль «Заслуженная жена подводника». Был издан соответствующий приказ и учреждено положении о медали, которая имеет статус негосударственной памятной награды.

Медалью командующего подводными силами «Заслуженная жена подводника» награждаются супруги военнослужащих подплава, чей семейный союз длится не менее 10 лет. Кандидатов на медаль представляет командованию командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета. Медаль может быть вручена также вдове военнослужащего, проходившего службу в плавсоставе подводных сил Северного флота.

Вручение медали рекомендовано проводить на торжественных мероприятиях, посвящённых значимым событиям и праздникам, таким как Международный женский день (8 марта), День семьи, любви и верности (8 июля), День ВМФ России (последнее воскресенье июля) и тому подобным.

Эскиз медали был разработан с учётом мнения женсовета подводных сил. Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца.

Учреждение памятной медали для жён подводников-североморцев было поддержано командованием Северного флота, которое высоко оценивает роль семьи в мотивации военнослужащих к добросовестному исполнению воинского долга.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, первое награждение состоялось 19 марта – в День моряка подводника в главной базе подводных сил Северного флота - городе Гаджиеве. Медаль «Заслуженная жена подводника» получили жёны экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвёртого поколения проекта «Борей» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владмимир». В дальнейшем были награждены жёны моряков экипажа атомной подводной лодки «Новомосковск» и ряда других. Всего памятную награду получили уже порядка 150 жён подводников.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.03.21 16:01
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Пишет Вам практикующий филолог и большой специалист в области педагогики Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Мне, как практикующему педагогу и ценителю
Комментарий к новости:Ещё немного, ещё чуть-чуть - реконструкция Мурманского областного драматического театра продолжается
Николай И.
27.03.21 08:15
Молодцы подводники!
Комментарий к новости:«Умка-21» удивляет - впервые в истории российского ВМФ проведено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок
В В Воронцов
27.03.21 03:57
*** Если надо значит, надо, Hадо будет проломим льды... ***
Комментарий к новости:«Умка-21» удивляет - впервые в истории российского ВМФ проведено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)14:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:00«Джуманджи». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны российские банки, которые будут выдавать льготные кредиты резидентам Арктической зоны РФ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 9 копеек, доллар подрос на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Минэнерго и ЖКХ Мурманской области представило Общественному совету доклад об итогах работы в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис поручил принять максимально жёсткие меры по привлечению к ответственности бездействующих управляющих компаний-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Система регулирования маршрутов общественного транспорта и ответственность региональной власти должны быть сохранены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика