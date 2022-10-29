Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции на Донбасе и Украине

Награждение состоялось в Военно-морском клиническом госпитале Северного флота, где военнослужащие проходят лечение.

«Я сейчас делаю акцент на том, что вы те герои, которые сейчас делают историю нашего государства. Я искренне благодарю каждого из вас, благодарю ваших близких и членов семей, которые вас поддерживают – без этого тоже невозможно. Самое главное - это ваше внутреннее состояние, готовность исполнить и воинский, и гражданский долг», - сказал адмирал Александр Моисеев, обращаясь к военнослужащим в госпитале.

Оператор отделения противотанковых управляемых ракет отдельной мотострелковой бригады за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был награждён в присутствии боевых товарищей двумя государственными наградами – Орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Еще нескольким военнослужащим были вручены медали «За отвагу», медаль Суворова и медаль Жукова.

Командующий Северным флотом пожелал всем скорейшего выздоровления, вернуться к здоровой и нормальной жизни без каких-либо ограничений. Он также поблагодарил военнослужащих флота, участвовавших в специальной военной операции, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе решения задач специальной военной операции пять военнослужащих Северного флота удостоены звания Герой Российской Федерации. Ещё более полутора тысяч военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12443436@egNews