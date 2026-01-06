Будем здоровы: в Мурманской области зарегистрировано 3327 случаев заболеваний ОРВИЖителей и гостей Мурманской области приглашают на рождественские праздничные мероприятия
Мурманская область. Арктика (16+)06.01.26 09:30

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Ранее адмирал Константин Кабанцов снял с новогодней ёлки открытку восьмилетнего Андрея из Североморска. В пожелании мальчик написал, что мечтает ощутить себя настоящим подводником и хочет побывать на атомной подводной лодке.

По поручению командующего Северным флотом военнослужащие одного из соединений подводных лодок осуществили мечту Андрея.

На борту многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» моряки-североморцы провели экскурсию для Андрея и его семьи, показали её отсеки, рассказали об устройстве лодки, её предназначении, экипаже и профессии моряка-подводника.

Под руководством командира подводной лодки Андрей проверил корабельную связь, пообщавшись с её экипажем. Также мальчик посмотрел комплекс устройств и механизмов, предназначенных для погружения подводной лодки и её перемещения под водой.

В кают-компании Андрею и его семье был устроен обед, после которого Дед Мороз поздравил его с праздниками и подарил подарки.

В завершении мероприятия Андрей поблагодарил подводников за незабываемую экскурсию и подарил им подарок, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/d2f13f80-a927-4f74-a508-6643afbcb1fb

