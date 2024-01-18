Командующий Северным флотом Александр Моисеев вручил губернатору Андрею Чибису Почётную грамоту Министерства обороны РФ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом, адмирал Александр Моисеев вручил губернатору Мурманской области Андрею Чибису Почётную грамоту от имени министра обороны генерала армии Сергея Шойгу за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

«Для меня и всей команды правительства области большая честь быть рядом с Северным флотом и поддерживать наших бойцов, которые героически и самоотверженно защищают нашу землю. Гордимся нашими воинами-североморцами и мобилизованными ребятами. Мы делали и будем делать всё, что в наших силах, чтобы поддержать их», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев подчеркнул, что региональное правительство и лично губернатор Андрей Чибис активно и результативно содействуют в решении задач, которые стоят перед армией в рамках специальной военной операции.

«В основе соединений Северного флота, принимающих участие в СВО, – наши земляки, которые, проявляя свою жизненную позицию и гражданский долг, встали в строй и сейчас защищают интересы нашего государства. Ваша работа даёт результаты, и она высоко оценивается руководством Министерства обороны РФ. Спасибо Вам за это!», – сказал Александр Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помощь мобилизованным и военнослужащим участникам СВО – приоритетная задача правительства Мурманской области, которая находится на постоянном контроле губернатора Андрея Чибиса. С начала спецоперации в зону СВО регулярно отправляются снаряжение, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные бинокли, дизель-генераторы, строительный инструмент и инвентарь, медикаменты и многое другое. Помощь, прежде всего, формируется по заявкам наших земляков, решающих задачи спецоперации на передовой.

Кроме того, за это время от правительства региона и северян в рамках гуманитарной акции «Север помогает» партии «Единая Россия» отправлено более 586 тонн дополнительной помощи.

Больше года в регионе работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Кураторы центра занимаются адресным сопровождением семей и оказывают им оперативную помощь в решении любых вопросов.

Фото: https://gov-murman.ru