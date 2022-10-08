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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.22 09:30

Командующий Северным флотом и губернатор Архангельской области проверили ход подготовки мобилизованных граждан в береговых войсках флота

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев  и губернатор Архангельской  области Александр Цыбульский проверили ход подготовки мобилизованных жителей Поморья в одном из мотострелковых соединений Северного флота. Для этого глава региона прибыл в Мурманскую область, побывал на Заполярных полигонах береговых войск Северного флота, посетил расположение отдельной мотострелковой бригады.

Ознакомившись с ходом проведения занятий на полигоне по огневой, тактической, медицинской и другим видам подготовки, командующий Северным флотом отметил, что такой подход к  интенсивной подготовке военнослужащих флота к выполнению задач в районах специальной военной операции уже доказал свою эффективность.

Адмирал Александр Моисеев подчеркнул, «что ранее подготовленный по этой же программе Архангельский батальон в составе 200-й мотострелковой бригады Северного флота успешно выполняет стоящие перед ним боевые задачи».

Интенсивная подготовка призванных из запаса граждан в соединениях береговых войск Северного флота проходит по ускоренной программе. Особое внимание уделяется одиночной подготовке, практическим навыкам работы с личным стрелковым оружием, методике оказания первой медицинской помощи  на поле боя в различных условиях, другим навыкам, необходимость которых продиктована опытом специальной военной операции.

Все занятия с мобилизованными гражданами проводят офицеры и инструкторы, имеющие боевой опыт. Ежедневно призванные из запаса проводят на полигоне по 10 часов – 8 в дневное время и еще  2 – в ночное. Занятия проходят в полной экипировке, в бронежилете, в каске, со штатным стрелковым

Он также отметил, что сами бойцы на выполнение боевых задач настроены решительно и сообщил, что власти Архангельской области создают штаб поддержки семей мобилизованных граждан.

Как сказал Александр Цыбульский, ещё одна цель его рабочей поездки - собрать у ребят данные о родных, с которыми он и его команда смогут держать постоянную связь для оказания помощи, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12440839@egNews

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