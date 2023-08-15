Командующий Северным флотом и губернатор Белгородской области передали медаль «Золотая Звезда» семье погибшего офицера

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передали семье капитана Дмитрия Астафьева, погибшего в ходе специальной военной операции, Золотую Звезду Героя Российской Федерации.

Церемония передачи высшей государственной награды родным офицера Северного флота состоялась в зале Белгородской государственной филармонии. На церемонии присутствовали родные и близкие Дмитрия Астафьева, его сослуживцы.

«Подвиг капитана Астафьева является примером для всех воинов, для молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. Капитан Астафьев участвовал в СВО с первых дней. Он был настоящим российским офицером и доказал это своей жизнью и своим подвигом. Ценою своей жизни он спас десятки жизней своих подчинённых», – подчеркнул командующий Северным флотом.

Адмирал Александр Моисеев поблагодарил родителей героя за то, что они воспитали настоящего мужчину, справедливого и отважного, привили ему верные понятия о чести, мужестве и порядочности. От имени руководства Министерства обороны Российской Федерации он выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера медаль «Золотая Звезда».

«Дмитрий жил как герой – пошёл по стопам отца и брата, он продолжил династию военнослужащих, участвовал во многих спецоперациях, заслужил много боевых наград. И погиб как герой – в бою за нашу Родину. Он для всех останется любящим сыном, мужем, настоящим офицером, верным товарищем, русским солдатом, который выполняя самоотверженно свой долг в рамках СВО, стал героем нашего народа. Мы должны сделать всё, чтобы память о нем и его настоящем подвиге, чтобы они были с нами навечно. Мы сделаем все возможное для этого», – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Дмитрий Астафьев родился 27 июля 1990 года в Ольгинском районе Приморского края. В 2012 году окончил Омский филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия» по специальности многоцелевые гусеничные и колесные машины.

В специальной военной операции капитан Астафьев принимал участие с 24 февраля 2022 года в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

В ходе ожесточенных боев в мае этого года его подразделение уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников, 7 танков, около 30 единиц легкобронированной техники, в том числе и западного производства, 4 артиллерийских орудия противника

В период с 19 по 20 мая под артиллерийско-минометным и танковым обстрелом капитан Астафьев силами вверенной ему роты отразил 6 контратак противника общей численностью более 300 человек живой силы. В этих боях российских офицер лично уничтожил до 8 пехотинцев, огнем из РПГ поразил 2 единицы легкобронированной техники. Его личный состав подбил бою 3 танка, 3 БТР и 5 единиц БМП западного производства, уничтожил 10 пикапов с крупнокалиберным оружием и минометами, а также более 150 человек личного состава ВСУ.

Ночью 20 мая 2023 года противник при поддержке реактивной и ствольной 155-мм артиллерии американского производства атаковал позиции роты капитана Астафьева. Под непрерывным огнем офицер грамотно распределил свой личный состав, профессионально наводил и корректировал огонь артиллерии.

В бою капитан Астафьев выявил и прицельным огнем из гранатомета уничтожил наблюдательный пост с корректировщиком огня, а также уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ и 2 пикапа с пулеметными установками. Получив в перестрелке тяжелое ранение, он продолжал управлять боем. Под угрозой полного окружения, офицер отдал приказ на перегруппировку сил. С целью выиграть время вызвал огонь артиллерии на себя и пулемётным огнём самоотверженно прикрывал отход подчинённого личного состава.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дмитрию Астафьеву Указом Президента России присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476002@egNews