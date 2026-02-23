В ЗАТО город Заозерск прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника ОтечестваКомандующий Северным флотом и губернатор Мурманской области чествовали военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества
Мурманская область. Арктика (16+)

Командующий Северным флотом и губернатор Мурманской области чествовали военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества

20 февраля в Мурманске, в преддверии Дня защитника Отечества, состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого чествовали военнослужащих. Государственные и региональные награды им вручили командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В зале собрались участники специальной военной операции, военнослужащие Северного флота и силовых структур, представленных в регионе, члены их семей.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов поздравил присутствующих с праздником, который символизирует силу духа, мужество, стойкость наших воинов, благодаря которым Россия несколько веков остаётся свободной и независимой.

«Профессия – Родину защищать – была, есть и будет, и в современных условиях ее значение только возрастает. Она требует от защитников Отечества полной самоотдачи, готовности к самопожертвованию, высокого профессионализма. Воины Северного флота и 14-го армейского корпуса в полной мере соответствуют этим высоким требованиям. Они достойно продолжают славные воинские традиции героев Великой Отечественной войны, выполняя задачи специальной военной операции. Более 20 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Мурманской области удостоены высоких государственных наград. 21 военнослужащий Северного флота стали Героями Российской Федерации. Мы гордимся нашими боевыми товарищами, которые сегодня с оружием в руках защищают нашу Родину. Они заслуживают особых слов благодарности и поздравления. Отдельно хочу выразить признательность родным и близким наших воинов – за их терпение, за их веру, за их поддержку, за их любовь. Хочу поблагодарить губернатора Мурманской области и всех мурманчан, неравнодушных жителей Заполярья за их неоценимую поддержку нашим бойцам на фронте. Она в очередной раз подтверждает, что народ и армия едины», – сказал адмирал Константин Кабанцов.

Командующий флотом вручил отличившимся военнослужащим Северного флота государственные награды Российской Федерации и ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации. В их числе - орден «За военные заслуги», Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест четвертой степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами, «За отвагу», Суворова, Нестерова, «За боевые отличия».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с приветственным словом к собравшимся обратился губернатор региона Андрей Чибис.

«Поздравляю с наступающим Днём защитника Отечества тех, для кого защита Родины стала профессией. Этот праздник – один из самых важных для нашей страны. Мы с особым трепетом вспоминаем и подвиг героев Великой Отечественной войны, и тех, кто обеспечивает нашу безопасность по сей день. Низкий поклон всем бойцам, которые сегодня обеспечивают защиту нашей Родины и на дальних подступах, и на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Накануне я общался с бойцами в госпитале Североморска, в том числе с очень тяжёлыми ранениями, но их взгляд, их внутренний стержень не оставляет никаких сомнений, что благодаря таким ребятам наша страна всегда будет побеждать. Отдельные слова благодарности и поддержки – семьям, которые поддерживают своих героев. Нижайший поклон всем, кто потерял родных на этой войне. Важно понимать, что они стали бессмертными, потому что их имена навеки вписаны в героическую летопись истории России. Желаю тем, кто служит, выполнения всех поставленных задач, вернуться живыми и здоровыми и, конечно, Победы на наших условиях. Спасибо тем, кто сегодня помогает фронту: все россияне сплотились, чтобы победить как можно быстрее», – отметил глава региона.

Губернатор Мурманской области вручил военнослужащим силовых структур региона государственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами посмертно; медаль «За отвагу»; медали Суворова, медали Жукова; медали Нестерова, медаль «За спасение погибавших», медаль «За храбрость» II степени, памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Также за образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм военнослужащие были отмечены почетными знаками «За доблестную службу в Заполярье», «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО», «СВОих не бросаем» и благодарственными письмами.

Творческим подарком для военнослужащих и членов их семей стали выступления ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, заслуженных коллективов народного творчества ансамбля танца «Радость», ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы, ансамбля эстрадной песни «Тоника» и других творческих коллективов.

 

 

 

-

