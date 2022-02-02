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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 16:15

Командующий Северным флотом нацелил подчинённых на работу с личным составом

В ходе проведенного в штабе Северного флота служебного совещания, посвящённого подведению итогам деятельности флота в январе и планам на февраль, командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев обратил внимание подчинённых на работу со своим личным составом.

Командующий флотом потребовал от командиров и начальников всех степеней неукоснительного соблюдения прав и законных интересов военнослужащих, регламента службы. Адмирал Александр Моисеев подчеркнул важность индивидуальной работы с каждым военнослужащим, который, чувствуя внимание и заботу командования, будет выполнять воинский долг с большей самоотдачей.

«Социальная обеспеченность, своевременное предоставление военнослужащим всех положенных им выплат и других видов довольствия, заботливое, а не формальное, равнодушное, отношение командиров к подчинённым, вникание в их нужды – это требование нашего времени. Это важный критерий привлекательности военной службы сегодня особенно в сложных климатических условиях Крайнего Севера и Арктики», - подчеркнул командующий флотом.

По итогам совещания адмирал Александр Моисеев дал ряд поручений командующим объединениями, командирам соединений и частей по совершенствованию работы с личным составом в повседневной деятельности и при выполнении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12406458@egNews

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