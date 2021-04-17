Командующий Северным флотом наградил лучших хоккеистов Северной военной хоккейной лиги

На всесезонной ледовой арене Северного флота в Североморске вчера состоялась церемония закрытия очередного хоккейного сезона Северной военной хоккейной лиги. Лучших её игроков поздравил и наградил командующий флотом адмирал Александр Моисеев, которому сегодня исполнилось 59 лет.

Командующий Северным флотом вручил грамоты, медали и кубки представителям команд, участвовавших в отборочном туре Ночной хоккейной лиги в дивизионах под названиями «Лига Мечты» и «Лига Надежды», а также сражавшимся на льду за главный приз хоккейного сезона — Кубок командующего Северным флотом.

Обладателем главного трофея Северной военной хоккейной лиги третий раз в истории стала команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос», которая забрала его у «Грозы» — сборной армии ВВС и ПВО Северного флота. Авиаторы удерживали кубок полгода — с конца прошлого сезона, финальные игры которого были перенесены на декабрь 2020 года из-за коронавирусных ограничений.

Серебряным призёром самого сильного дивизиона СВХЛ стала команда «Гроза», а замкнула тройку лидеров хоккейная дружина «Шквал».

Лучшими игроками дивизиона стали защитник «Грозы» Александр Ларионов, нападающий «Альбатроса» Александр Велечинский и вратарь «Шквала» Павел Решетников.

Во втором дивизионе победила команда штаба Северного флота «К-21», второе место досталось «Торосу» — сборной центра материально-технического обеспечения флота, а на третьем месте — команда подводников «Тайфун». При этом лучшим нападающим дивизиона был признан Александр Зайцев из команды «Арктика» арктической мотострелковой бригады, а лучшими вратарём и защитником стали Дмитрий Земетчинский из «К-21» и Илья Астафьев из «Тороса».

Итоговую турнирную таблицу третьего дивизиона СВХЛ возглавила команда «Абордаж», за ней расположились «Медведи» и «Армеец». Из списка каждой команды было выбрано по лучшему игроку: защитник «Медведей» Максим Аниськин, нападающий «Абордажа» Андрей Селянкин и вратарь «Армейца» Иван Стариков.

Приз Всеволода Боброва лучшему нападающему чемпионата был вручен Максиму Пужанскому из команды «Гроза», который также вошёл в число лучших снайперов Ночной хоккейной лиги (клуб Сергея Макарова), забив более 150 шайб на турнирах любителей.

Лучшей командой болельщиков признана группа поддержки сборной «Армеец», а приз лучшему судье «Золотой свисток» получил представитель команды «Авианосец» Максим Оставненко.

В дивизионе Ночной хоккейной лиги «Лига Мечты» первой стала команда «Гроза», за ней идут «Шквал» и «Торос». В дивизионе «Лига Надежды» лидер — «Армата». Немного её результату уступили «Арктика» и «К-21».

Как сообщает пресс-служба СФ, с 10 по 17 мая команды-победители дивизионов Ночной лиги сыграют с лучшими любительскими хоккейными дружинами страны в Сочи.