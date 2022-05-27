Командующий Северным флотом наградил волейболистов, завоевавших кубок главнокомандующего ВМФ

В Североморске командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил медали игрокам флотской сборной по волейболу, второй год подряд удерживающих лидерство в соревнованиях на кубок главнокомандующего Военно-морским флотом России.

Медали Министерства обороны «За отличие в соревнованиях (1-е место)» адмирал Александр Моисеев вручил десяти волейболистам во главе с капитаном команды Александром Фадеевым.

В ответ волейболисты передали командующему флотом мяч, с которым они выиграли турнир.

Как сообщает пресс-служба СФ, сборная Северного флота по волейболу состоит из сильнейших команд флотских объединений. Основу её составляют игроки команды армии ВВС и ПВО «Гроза» и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12423234@egNews