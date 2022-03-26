ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ажиотажное поведение, или Почему мы такие разные в стрессовых ситуацияхВ последние несколько лет в регионе неуклонно снижается численность населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.22 17:45

Командующий Северным флотом напутствовал участников 48-го Мурманского лыжного марафона

Сегодня в мурманской Долине Уюта командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев напутствовал участников 48-го Мурманского лыжного марафона, проводимого в рамках 87-го традиционного праздника Севера. Гостей и участников гонки также приветствовали глава региона Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Адмирал Александр Моисеев назвал Мурманский лыжный марафон одним из наиболее значимых и популярных спортивных событий в жизни региона.

«Это настоящий праздник спорта! Всем любителям, вышедшим на старт, я желаю личной победы, а профессионалам - красивой гонки! Мне вдвойне приятно присутствовать здесь, потому что в лыжном марафоне принимают участие 45 военнослужащих Северного флота, искренне болею за своих подчиненных», – отметил командующий.

В первый день 48-го Мурманского лыжного марафона на старт вышли более 1200 спортсменов.

С 2017 года старт Мурманского лыжного марафона даётся дважды: в первый день лыжники проходят дистанцию свободным стилем, во второй день – классическим. Сегодня на старт вышли более 1200 спортсменов, в их числе – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Пекина 2022 года Сергей Устюгов.

По традиции перед началом марафона состоялся «Марш малышей» – 200-метровый забег самых юных лыжников Полярной Олимпиады. В этом году участие в нем приняли дети из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Выборга, Кингисеппа и Токсово.

Как сообщает пресс-служба СФ, в лыжном марафоне Северный флот представляют 45 спортсменов – военнослужащих. Наиболее многочисленную команду представило объединение ВВС и ПВО Северного флота.  В её составе 25 военнослужащих, в том числе три мастера спорта. Вторые по численности от Северного флота – лыжники подводных сил. Их 13 человек, в том числе один мастер спорта и 11 перворазрядников. В гонке также принимают участие военнослужащие соединения ракетных кораблей, армейского корпуса и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

 

 

Фото:

https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12414852@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как жители СЗФО относятся к трудовым мигрантам и при каких условиях они готовы занять их рабочие места
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.03.22 12:57
А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:15Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Жертвуя пешкой». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Сахарный песок, яблоки и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 38 копеек, евро теряет 20 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие закона о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий – это проявление поддержки всей страны нашим военнослужащим
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика