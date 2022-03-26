Командующий Северным флотом напутствовал участников 48-го Мурманского лыжного марафона

Сегодня в мурманской Долине Уюта командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев напутствовал участников 48-го Мурманского лыжного марафона, проводимого в рамках 87-го традиционного праздника Севера. Гостей и участников гонки также приветствовали глава региона Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Адмирал Александр Моисеев назвал Мурманский лыжный марафон одним из наиболее значимых и популярных спортивных событий в жизни региона.

«Это настоящий праздник спорта! Всем любителям, вышедшим на старт, я желаю личной победы, а профессионалам - красивой гонки! Мне вдвойне приятно присутствовать здесь, потому что в лыжном марафоне принимают участие 45 военнослужащих Северного флота, искренне болею за своих подчиненных», – отметил командующий.

В первый день 48-го Мурманского лыжного марафона на старт вышли более 1200 спортсменов.

С 2017 года старт Мурманского лыжного марафона даётся дважды: в первый день лыжники проходят дистанцию свободным стилем, во второй день – классическим. Сегодня на старт вышли более 1200 спортсменов, в их числе – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Пекина 2022 года Сергей Устюгов.

По традиции перед началом марафона состоялся «Марш малышей» – 200-метровый забег самых юных лыжников Полярной Олимпиады. В этом году участие в нем приняли дети из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Выборга, Кингисеппа и Токсово.

Как сообщает пресс-служба СФ, в лыжном марафоне Северный флот представляют 45 спортсменов – военнослужащих. Наиболее многочисленную команду представило объединение ВВС и ПВО Северного флота. В её составе 25 военнослужащих, в том числе три мастера спорта. Вторые по численности от Северного флота – лыжники подводных сил. Их 13 человек, в том числе один мастер спорта и 11 перворазрядников. В гонке также принимают участие военнослужащие соединения ракетных кораблей, армейского корпуса и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Фото:

https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12414852@egNews