Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.12.21 09:30

Командующий Северным флотом открыл пятый сезон Северной военной хоккейной лиги

В Североморске вчера, 5 декабря, состоялось официальное открытие игр пятого чемпионата Северной военной хоккейной лиги на кубок командующего Северным флотом. Торжественная церемония и матч открытия состоялись на новой крытой ледовой арене Северного флота.

Старт хоккейному сезону дал командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он пожелал всем командам, участвующим во флотском хоккейном чемпионате, спортивной удачи и вручил награды игрокам детской хоккейной команды «Северный флот юниор», победившим во втором туре Межрегионального первенства по хоккею с шайбой «Золотое кольцо». В открытии чемпионата и награждении юниоров также принял участие глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.

После церемонии открытия на лёд вышли команда «К-21» штаба и управления флота из Североморска и сборная подводных сил «Тайфун» из Гаджиева. Победу в игре со счётом 3:0 одержали североморцы.

В Северной военной хоккейной лиге участвуют 22 любительские команды. В подавляющем большинстве они состоят из военнослужащих кораблей, береговых частей, органов военного управления и учреждений Северного флота. Также есть участники из других силовых ведомств.

В предыдущие сезоны безоговорочными лидерами чемпионата стали сборные армии ВВС и ПВО «Гроза» и Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». Они традиционно оспаривают друг у друга кубок. Пока перевес со счётом 3:1 на стороне действующего чемпиона – команды «Альбатрос». Зато «Гроза» является обладателем малого кубка Ночной хоккейной лиги, который они завоевали в уходящем году в Сочи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в связи с большим количеством игр чемпионата на кубок командующего Северным флотом, первые встречи команд на льду прошли ещё за несколько недель до официального открытия. В настоящее время в активе каждой команды по 2-3 сыгранных матча.

В начавшемся хоккейном сезоне помимо чемпионата СВХЛ пройдут пять блиц-турниров, посвящённых Новому Году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы. Состоятся они соответственно в период праздничных и выходных дней. Также будут организованы блиц-турниры детских команд.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397312@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:00«Такая работа». Художественный сериал, 73 серия (16+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» пошли вверх, поддерживая курс рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Мурманской области разработаны два законопроекта, чтобы помочь гражданам легализовать гаражи
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика