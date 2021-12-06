Командующий Северным флотом открыл пятый сезон Северной военной хоккейной лиги

В Североморске вчера, 5 декабря, состоялось официальное открытие игр пятого чемпионата Северной военной хоккейной лиги на кубок командующего Северным флотом. Торжественная церемония и матч открытия состоялись на новой крытой ледовой арене Северного флота.

Старт хоккейному сезону дал командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он пожелал всем командам, участвующим во флотском хоккейном чемпионате, спортивной удачи и вручил награды игрокам детской хоккейной команды «Северный флот юниор», победившим во втором туре Межрегионального первенства по хоккею с шайбой «Золотое кольцо». В открытии чемпионата и награждении юниоров также принял участие глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.

После церемонии открытия на лёд вышли команда «К-21» штаба и управления флота из Североморска и сборная подводных сил «Тайфун» из Гаджиева. Победу в игре со счётом 3:0 одержали североморцы.

В Северной военной хоккейной лиге участвуют 22 любительские команды. В подавляющем большинстве они состоят из военнослужащих кораблей, береговых частей, органов военного управления и учреждений Северного флота. Также есть участники из других силовых ведомств.

В предыдущие сезоны безоговорочными лидерами чемпионата стали сборные армии ВВС и ПВО «Гроза» и Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». Они традиционно оспаривают друг у друга кубок. Пока перевес со счётом 3:1 на стороне действующего чемпиона – команды «Альбатрос». Зато «Гроза» является обладателем малого кубка Ночной хоккейной лиги, который они завоевали в уходящем году в Сочи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в связи с большим количеством игр чемпионата на кубок командующего Северным флотом, первые встречи команд на льду прошли ещё за несколько недель до официального открытия. В настоящее время в активе каждой команды по 2-3 сыгранных матча.

В начавшемся хоккейном сезоне помимо чемпионата СВХЛ пройдут пять блиц-турниров, посвящённых Новому Году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы. Состоятся они соответственно в период праздничных и выходных дней. Также будут организованы блиц-турниры детских команд.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397312@egNews