Командующий Северным флотом открыл региональную программу военно-технического форума «Армия-2022»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Североморске командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев открыл региональную программу военно-технического форума «Армия-2022». Открытие состоялось в торжественной обстановке под исполнение Государственного гимна. Командующий флотом выступил с напутственным словом перед военнослужащими Североморского гарнизона, которые затем прошли торжественным маршем мимо трибуны.

Мероприятия военно-технического форума «Армия», главной площадкой которого является подмосковный парк «Патриот», проводятся на Северном флоте уже не первый год. В этот раз в них задействовано более 1000 военнослужащих. К показу зрителям спланированы более 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники.

Выставки развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Северного флота возле посёлка Кильдинстрой под Мурманском.

В субботу и воскресенье для показа жителям и гостям города с 12 до 15 часов будут открыты боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил: большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», малый противолодочный корабль «Юнга», морской тральщик «Владимир Гуманенко». Экскурсии будут проводиться исключительно по верхней палубе. У посетителей также будет возможность сфотографироваться на фоне подводных лодок «Владикавказ» и «Магадан».

Только один день – в субботу с 12 до 15 часов для североморцев будут открыты экспозиции военно-морского музея Северного флота, современной и исторической техники, подготовленные для участия в агитационно-пропагандистской акции Минобороны России «Сила в правде» на борту большого десантного корабля «Иван Грен», который 22 августа отправится в поход по северным портам России: в Кандалакшу, Архангельск, на Новую Землю и Таймыр.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках военно-технического форума будут работать музей ВВС Северного флота и Краснознамённая подводная лодка «К-21».

В воскресенье с 11 часов в парке «Патриот» Северного флота возле посёлка Кильдинстрой состоится концерт ансамбля песни и пляски флота и награждение журналистов, победивших в конкурсе «Северный Медиа-Ас». Будет развёрнута выставка современного вооружения береговых и инженерных войск, ПВО и беспилотной авиации Северного флота, а также исторической бронетанковой и автомобильной техники. Для зрителей будет работать полевая кухня, палатки и ларьки «Военторга».

На всех площадках форума будут работать пункты отбора граждан на военную службу по контракту, в которых все желающие смогут получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота, о правах и льготах военнослужащих, а также по оформлению необходимых документов для поступления на военную службу по контракту.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434430@egNews