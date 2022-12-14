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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.22 19:55

Командующий Северным флотом отметил участников экспедиции «Помни войну», ставших лауреатами национальной премии «Хрустальный компас»

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил на одном из служебных совещаний коллектив военнослужащих Северного флота, принимавших участие в комплексной экспедиции «Помни войну», ставший в 2022 лауреатом национальной премии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас».

Командующий флотом отметил, что наибольший вклад в результаты экспедиции внесли её научный руководитель капитан 1 ранга Алексей Корнис, гидрографическая служба Северного флота, возглавляемая капитаном 1 ранга Александром Лозюком и одно из соединений подводных лодок Северного флота.

Адмирал Александр Моисеев также подчеркнул, что наиболее значимые результаты в ходе экспедиции показали экипаж гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» во главе с капитаном Русланом Дильмухаметовым и большой гидрографический катер «Николай Тимошенко» - капитан Саид Минабилов, а также командиры поисковых групп капитан 3 ранга Михаил Валыка и старший лейтенант Юрий Куликовский.

По итогам первого сезона экспедиции, а оценивался именно он, было обнаружено четыре боевых корабля (предположительно советские сторожевые корабли «Пассат» и «Туман», британские эсминец «Матабелле» и «корвет «Блюбелл»),  12 судов (в том числе с высокой степенью вероятности транспорт конвоя PQ-17, а также погибший вместе со сторожевым  кораблём «Пассат» траулер «РТ-67»), два самолёта (А-20 «Бостон» и И-153 «Чайка»), три донных мины; подтверждено и уточнено местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские подводные лодки К-2 и Д-3, погибшие на немецком минном заграждении «Бантос – А», немецкие подводные лодки U-307, U-286, U-387.

Экспедиция проводилась в период с марта по октябрь 2021 года, при этом она охватила Баренцево и Карское моря. К проведению поиска привлекались 12 кораблей и судов Северного флота, общее число задействованного личного состава и гражданского персонала превысило 200 человек.

Как сообщает пресс-служба СФ, национальной премии «Хрустальный компас» коллектив Северного флота удостоен во второй раз. Первый раз Северный флот стал лауреатом национальной премии «Хрустальный компас» в 2019 году в номинации «Путешествие и экспедиция», представив на соискание премии два уникальных историко-географических проекта, реализованных в 2018 году военнослужащими Северного флота. Это комплексная экспедиция на архипелаг Новая Земля и географические открытия, сделанные гидрографической службой Северного флота в ходе комплексных океанографических исследований в Арктике.  В ходе реализации данных проектов военнослужащими Северного флота было совершено более 30 открытий.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12448533@egNews

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