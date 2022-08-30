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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.22 10:00

Командующий Северным флотом передал награду родным погибшего Героя России капитана Евгения Козловского

«Подвиг капитана Козловского – это пример исполнения воинского долга, пример служения своему Отечеству. Он исполнил свой воинский долг до конца, был верен присяге до последней секунды своей жизни. Он личным примером вёл в бой своих подчинённых, проявляя высочайший профессионализм и мужество. Все его действия, действия его подчинённых были нацелены на выполнение боевой задачи. Он её выполнил!» - отметил адмирал Александр Моисеев.

Командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев передал медаль Золотая Звезда и Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации вдове и отцу капитана Евгения Козловского, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.

В церемонии, прошедшей в штабе Северного флота, приняли участие родители, вдова и дочь капитана Козловского, начальник штаба флота контр-адмирал Константин Кабанцов, командир армейского корпуса генерал-майор Борис Фомичёв, заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, а также сослуживцы героя, юнармейцы и североморские морские кадеты.

Командующий Северным флотом выразил слова соболезнования вдове и родителям Евгения Козловского и поблагодарил их за воспитание героя.

«Подвиг капитана Козловского – это пример исполнения воинского долга, пример служения своему Отечеству.

Он исполнил свой воинский долг до конца, был верен присяге до последней секунды своей жизни. Он личным примером вёл в бой своих подчинённых, проявляя высочайший профессионализм и мужество.

Все его действия, действия его подчинённых были нацелены на выполнение боевой задачи. Он её выполнил!», - отметил адмирал Александр Моисеев.

Начальник управления кадров Северного флота контр-адмирал Геннадий Демков зачитал описание подвига капитана Евгения Козловского и объявил Указ Президента России о присвоении ему высшего звания – Героя России.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев передал медаль Золотую Звезду с удостоверением Героя России вдове Евгения Козловского Наталье Мороз, а Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации – его отцу Валерию Козловскому.

В завершении церемонии была объявлена минута молчания в память о погибшем Герое России.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, капитан Козловский Евгений Валерьевич родился 30 мая 1988 года в совхозе Вербенский Николаевского района Волгоградской области. Он с детства хотел стать военным. Старшеклассником учился в Ахтубинской кадетской школе-интернате имени П.О. Сухого. После окончания Новосибирского высшего военного командного училища в 2010 году проходил службу в распоряжении командующего войсками Ленинградского военного округа, а затем в частях Западного военного округа. С февраля 2015 года служил в Печенгской отдельной мотострелковой бригаде береговых войск Северного флота командиром разведывательного взвода и разведывательно-десантного взвода, инструктором по воздушно-десантной подготовке разведывательного батальона, командиром разведывательной и разведывательно-десантной роты разведывательного батальона.

Дважды выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу».

В специальной военной операции капитан Евгений Козловский участвовал с 10 апреля 2022 года, командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

В период с 18 по 29 июня 2022 г. личный состав роты под командованием капитана Козловского участвовал в боях в Харьковской области. 18 июня решительным натиском рота захватила господствующую высоту и успешно отразила 10 атак превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя.

22 июня 2022 г. капитан Козловский, в условиях, сопряженных с риском для жизни, силами роты захватил хорошо укрепленные позиции противника в непосредственной близости от населенного пункта Дементьевка, которые обороняли подразделения сил специальных операций ВСУ. В период с 23 по 27 июня 2022 г. противник предпринял 7 безуспешных попыток выбить роту капитана Козловского с занятой высоты.

28 июня 2022 г. личный состав роты капитана Козловского предпринял наступление на северной окраине н.п. Дементьевка, уничтожив 5 огневых точек и свыше 40 нацистов. К исходу дня, рота заняла окраину деревни, обнаружив и уничтожив в четырёх домах огневые засады противника.

29 июня 2022 г. противник предпринял контратакующие действия, сосредоточив существенные резервы с использованием тяжелого вооружения и бронированной техники. Проявляя личное мужество и отвагу, бойцы под командованием капитана Евгения Козловского отразили атаку противника, уничтожив свыше 20 военнослужащих спецподразделения ВСУ. Потерпев неудачу, враг начал массированный обстрел позиций роты с использованием тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня. В ходе обстрела капитан Козловский, получив лёгкое ранение, продолжал командовать подразделением, поддерживая морально-психологический настрой личного состава. Выбирая место для огневой позиции, попал под повторный обстрел артиллерии противника, в результате которого получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью.

Благодаря героизму офицера и отважным действиям его подчинённых за время ожесточенных боев рота под командованием капитана Евгения Козловского удержала стратегически важный плацдарм, уничтожила и вывела из строя 7 бронированных машин нацистов, 10 внедорожников разных модификаций, 12 огневых точек с обслуживающими их расчётами, а также свыше 270 военнослужащих спецподразделения и сил территориальной обороны ВСУ.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436201@egNews

Видео: Фото: https://vk.com/mil

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