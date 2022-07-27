Командующий Северным флотом передал звезду Героя России семье майора Андрея Спирина, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе специальной военной операции

Командующий отметил, что «майор Спирин оставался настоящим воином, преданным своей профессии служения Отечеству, верным присяге и воинскому долгу». - Ценой своей жизни он спас жизни десятков своих подчинённых, - подчеркнул командующий Северным флотом.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев передал звезду Героя России семье майора Андрея Спирина, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе специальной военной операции. Церемония состоялась в администрации города Мурома. В ней также приняли участие врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, родные и близкие Андрея Спирина, его друзья и сослуживцы.

Командующий отметил, что «майор Спирин оставался настоящим воином, преданным своей профессии служения Отечеству, верным присяге и воинскому долгу».

- Ценой своей жизни он спас жизни десятков своих подчинённых, - подчеркнул командующий Северным флотом.

От имени руководства Министерства обороны России он выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера Наталье Викторовне звезду Героя России.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сказал, что «подвиг майора Андрея Спирина не напрасен, он был совершён во имя спасения жизней на Донбассе, во имя россиян». Александр Авдеев поблагодарил родителей майора Спирина – Александра Анатольевича и Валентину Павловну за то, что воспитали такого сына.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, майор Андрей Александрович Спирин родился в городе Обнинск Калужской области. Окончил Тульский артиллерийский институт. Большая часть его службы связана с Мурманской областью и отдельной мотострелковой бригадой Северного флота. Незначительный период его службы также связан с мотострелковыми соединениями Западного и Южного военных округов.

В специальной военной операции майор Андрей Спирин принимал участие с первых дней в должности заместителя командира мотострелкового батальона по вооружению. Неоднократно выполнял сложные задачи с риском для жизни. Обеспечивал подразделения боеприпасами. Спасал своих подчиненных и сослуживцев, вывозил раненых с поля боя. Неоднократно проявлял героизм. Он вернулся в зону проведения спецоперации после первого ранения, как только позволило состояние здоровья.

В бою, 13 июня 2022 года на южной окраине населённого пункта Рубежное Харьковской области, на передовой он принял командование ротой на себя, заменив раненого командира подразделения.

Под его командованием было отбито 4 атаки превосходящих сил противника. Майор Спирин в ходе этого боя получил ранение, но продолжал командовать ротой, лично корректировал огонь нашей артиллерией, дважды вызывал огонь на себя. Благодаря героизму офицера и отважным действиям подразделения под его командованием, удалось сохранить важный плацдарм, а противник понёс серьезные потери - свыше 40 человек личного состава, два танка и два артиллерийских орудия – и не смог реализовать контрнаступление.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12430632@egNews