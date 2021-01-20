Командующий Северным флотом поздравил экипаж ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» с юбилеем корабля

Сегодня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию со дня подъёма военно-морского флага на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Адмирал Александр Моисеев поздравил экипаж и ветеранов корабля с юбилеем крейсера, отметив его значение для Военно-морского флота России.

Командующий Северным флотом подчеркнул, что корабль неоднократно становился лучшим в ВМФ России, выполнил задачи семи боевых служб и дальних походов в Средиземном море и Северной Атлантике, а традиции, заложенные первым экипажем крейсера, поддерживает и преумножает современное поколение моряков.

«Сегодня в составе объединения ВВС и ПВО Северного флота действуют два корабельных истребительных полка на самолётах Су-33 и МиГ-29К, которые являются главным оружием тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и уже неоднократно доказали свои уникальные боевые возможности», – сказал адмирал Александр Моисеев, выразив уверенность, что в ближайшем будущем лётчики смогут совершать полёты уже непосредственно с палубы авианесущего крейсера, сообщает пресс-служба Северного флота.