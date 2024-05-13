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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.24 18:45

Командующий Северным флотом поздравил гидрографов со 100-летием со дня образования Северной гидрографической экспедиции

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов поздравил руководство, военнослужащих и гражданский персонал гидрографической службы и 4-й Арктической океанографической экспедиции Северного флота со 100-летием со дня образования Северной гидрографической экспедиции (СГЭ).

Командующий Северным флотом пожелал гидрографам крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности на благо Родины и флота.

Он отметил ведущую роль гидрографов Северного флота в освоении арктического театра плавания, исследовании морей и островов Северного Ледовитого океана.

Экспедиция была создана на базе Отдельной съёмки Белого моря и знаменитой Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, участники которой сделали последнее великое географическое открытие современности – обнаружили ранее неизвестную землю, впоследствии названную архипелагом Северная Земля.

Создание СГЭ связано с такими именами как Николай Матусевич (будущий вице-президент Всесоюзного географического общества, ныне Русского географического общества), Николай Евгенов (участник открытия Северной Земли), Николай Розе (известный исследователь Арктики), Всеволод Берёзкин (известный океанолог), Иван Жонголович (известный астроном-геодезист).

Среди гидрографов СГЭ были лауреаты Государственной премии, кавалеры орденов Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени. Один из начальников СГЭ, Леонид Сенчура, за проведение Высокоширотных воздушных экспедиций награждён второй по значимости наградой РГО – медалью Литке. Из экспедиции вышли известные арктические капитаны и гидрографы-североморцы, в последствие ставшие адмиралами (Николай Матусевич, Николай Скосырев, Александр Макорта). Сама экспедиция награждена Дипломом Русского географического общества и внесена в книгу Почёта Северного флота, в её честь названа самая высокая гора архипелага Новая Земля.

Благодаря исследованиям СГЭ составлена большая часть отечественной коллекции карт Арктики (без морей Северного морского пути), множество Атласов и справочников. По разным оценкам, в ходе исследований СГЭ Центральный Арктический бассейн изучен от 85 до 90%, при этом в основу заявки России о юридическом присоединении к шельфу России более 1,2 млн кв. км океанского дна в Подкомиссии ООН по границам континентального шельфа легли как исследования последних лет, так и данные, полученные в ходе экспедиций СГЭ в 1960-1990 гг. Известно, что данная заявка ООН удовлетворена в 2023 году.

В настоящее время североморцы продолжают исследования, начатые Северной гидрографической экспедицией. Правопреемницей СГЭ стала 4-я Арктическая океанографическая экспедиция Северного флота, образованная в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в состав экспедиции входят как военные, так и гражданские специалисты, имеющие опыт различных океанографических исследований. В их числе гидрографы, геофизики, гидрологи, топографы.

Несмотря на небольшой возраст, работы экспедиции легли в основу двух проектов Северного флота, удостоенных Национальной премии «Хрустальный компас». Члены экспедиции непосредственно причастны к открытию более 40 новых географических объектов, части из которых, в подтверждение преемственности, присвоены имена ветеранов СГЭ.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12512797@egNews

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