Командующий Северным флотом поздравил командование и личный состав Кольской флотилии с 41-й годовщиной со дня формирования объединения

Сегодня исполнился 41 год со дня формирования одного из основных объединений Северного флота – Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил. Утром на всех кораблях и судах флотилии в честь праздника прошли торжественные построения и вместе с Андреевским флагом были подняты флаги расцвечивания.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил личный состав объединения и пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов в выполнении поставленных задач.

Силы Кольской флотилии составляют сегодня основу арктической группировки Северного флота. Её корабли обеспечивают охрану водного района в прибрежных водах Баренцева моря, совершают походы по северным морям и в другие районы Мирового океана.

В ходе летнего периода обучения арктическая группировка Северного флота, в состав которой входят боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный (уже двенадцатый) арктический поход и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана.

В настоящее время в состав флотилии входят соединения больших противолодочных и десантных кораблей, охраны водного района, бригада подводных лодок, отдельная береговая ракетная бригада и части обеспечения. Штаб объединения находится в исторической столице Северного флота – городе воинской славы Полярном.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Краснознаменная Кольская флотилия создана 1 июля 1982 года. В состав флотилии вошли соединения и части, имеющие славные боевые традиции и внесшие большой вклад в Победу над фашистской Германией.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12471840@egNews