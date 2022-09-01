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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 17:55

Командующий Северным флотом поздравил мурманских нахимовцев с Днём знаний

Сегодня в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, как и во всех остальных учебных заведениях Минобороны России, начался новый учебный год. В ходе торжественных мероприятий нахимовцев и весь личный состав образовательных организаций Минобороны России с Днём знаний по видео-конференц-связи поздравил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Он поставил задачи на качественное овладение профессией защитника Отечества и получение новых профессиональных знаний, напутствовал слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц на отличную учебу.

С началом учебного года и Днём знаний мурманских нахимовцев поздравили командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, представители органов власти, общественных организаций и духовенства.

Командующий флотом отметил, что подавляющее большинство мурманских нахимовцев первого выпуска, состоявшегося в этом году, поступило в высшие учебные заведения Минобороны России. Он подчеркнул, что такое отношение к учебе должно стать доброй традицией Мурманского нахимовского училища.

«Моряки Северного флота всегда готовы поделиться с вами своими знаниями и опытом, — сказал адмирал Александр Моисеев, обращаясь к ребятам, — Уверен, что вы, воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища, будете бережно хранить и приумножать профессиональные традиции нахимовцев, внося свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства».

Право дать первый звонок в новом учебном году было предоставлено воспитаннику первого курса, получившему высший балл на вступительных экзаменах, Тимофею Кузнецову и нахимовцу 7 курса Дмитрию Иванову.

Новый учебный год Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища, который был сформирован в 2017 году, начал с полным набором нахимовцев — в текущем году его ряды пополнило около 90 первокурсников. На торжественном построении на плацу стояло семь курсов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища является самым северным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. В нём обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия: учебно-материальная и спортивная база по праву считается лучшей среди учебных заведений северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фото-, видео- и радиостудии, класс робототехники и многое другое.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436515@egNews

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