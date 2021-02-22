Командующий Северным флотом поздравил начальника штаба Кольской флотилии со званием высшего офицера

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вчера вручил погоны высшего офицера и поздравил с присвоением очередного воинского звания – контр-адмирал - начальника штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Ильдара Ахмерова.

Звание высшего офицера ему было присвоено Указом Президента России в преддверии Дня защитника Отечества. Вручение погон состоялось в штабе Северного флота в присутствии членов Военного совета и начальников служб и управлений штаба Северного флота.

Контр-адмирал Ахмеров Ильдар Фердинандович почти 40 лет посвятил службе Военно-морскому флоту Советского Союза, а затем и России. Он родился 7 августа 1965 года в Казани. После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова проходил службу в должностях командира группы боевой части управления сторожевого корабля «Сторожевой», командира радиотехнической боевой части большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и старшим помощником командира большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев».

По окончании Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова был назначен командиром большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», а затем - начальником штаба и командиром соединения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота.

Был старшим на походе отряда боевых кораблей ТОФ и непосредственно руководил операцией по освобождению танкера «Московский университет», захваченного сомалийскими пиратами в Индийском океане.

Занимал должности заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, начальника штаба и командующего Каспийской флотилией.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги» и «За морские заслуги», а также многими медалями.