Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения

1 июня Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот отмечал 293-ю годовщину со дня образования, в этот же день начался новый летний период обучения. В честь этого события на кораблях и подводных лодках, а также на судах обеспечения флота вместе с Андреевским флагом были подняты флаги расцвечивания.

В главной базе Северного флота – городе Североморске – состоялось торжественное построение военнослужащих соединений надводных кораблей. С 293-й годовщиной образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота и началом летнего периода обучения военных моряков поздравил командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов. Он пожелал североморцам новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой.

Командующий флотом отметил, что поставленные задачи первого полугодия выполнены в полном объеме, высокой оценки заслуживают действия соединений и подразделений береговых войск флота, которые с начала специальной военной операции успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск.

«Основные усилия в летнем периоде обучения необходимо сосредоточить на поддержании боеспособности частей и подразделений, участвующих в специальной военной операции, а также совершенствовании подготовки соединений и воинских частей к решению задач по предназначению в различных условиях развития военно-политической обстановки с учетом опыта применения сил (войск) в специальной военной операции. Уверен, что личный состав флота с честью, полной самоотдачей и высоким профессионализмом выполнит все поставленные задачи», – сказал адмирал Константин Кабанцов, ставя подчиненным задачи на новый период обучения.

Аналогичные мероприятия состоялись и в других объединениях флота. Военнослужащих смешанного авиационного корпуса с 293-й годовщиной образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота и началом летнего периода обучения поздравил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, а личный состав Кольской флотилии разнородных сил – заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот – оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота России, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

За зимний период обучения силами и войсками Северного флота выполнено более тысячи мероприятий боевой подготовки. Основным из них стало участие в тренировке по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ с выполнением практических ракетных пусков баллистической ракеты «Синева» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». В текущем году Северный флот также выполнил более десяти походов кораблей и судов обеспечения в дальнюю морскую зону; более шестидесяти самолёто-вылетов авиацией для решения задач контроля морских акваторий, ведения противолодочных действий, воздушной и ледовой разведки, а также внезапно возникающих задач.

Северный флот свою историю ведёт от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733-й. Годовым праздником – 1 июня.

