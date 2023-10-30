Командующий Северным флотом поздравил подчинённых с Днём моряка-надводника и 327-й годовщиной ВМФ России

Сегодня, в 327-ю годовщину со Дня основания Российского Военно-морского флота, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил подчинённых с Днём моряка-надводника.

Командующий флотом отметил, что надводные силы Северного флота успешно выполняют поставленные задачи в условиях любой сложности от Арктики до южных морей. Корабли Северного флота решают задачи по стратегическому сдерживанию, по защите национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане, по обеспечению безопасности страны с океанских и морских направлений.

В составе надводных сил флота – корабли дальней океанской зоны, новейшие фрегаты, на вооружении которых высокоточное ракетное оружие, ракетные крейсеры, большие и малые противолодочные корабли. Наряду с экипажами боевых кораблей свои важные и ответственные задачи успешно выполняют моряки судов вспомогательного флота, аварийно-спасательных отрядов и гидрографии, а также торпедоловов, катеров объединений и соединений, обеспечивающих боеготовность Северного флота.

Командующий Северным флотом отметил, что важной оценкой заслуг моряков-североморцев стало награждение соединения ракетных кораблей Северного флота орденом Ушакова, которое состоялось в феврале нынешнего года.

«Это высочайшая оценка государством деятельности, заслуг многотысячного коллектива моряков в укреплении обороноспособности страны, мужества и самоотверженности, проявленных личным составом при выполнении учебно-боевых и специальных задач», – сказал адмирал Александр Моисеев.

Он также высоко оценил вклад моряков Кольской флотилии разнородных сил, которые недавно успешно завершили выполнение задач очередного, уже двенадцатого арктического похода.

Как сообщает пресс-служба СФ, командующий Северным флотом выразил глубокую признательность за службу и самоотверженный труд ветеранам, военнослужащим и гражданским специалистам, которые работают и служат во благо флота на боевых кораблях и судах обеспечения. Он пожелал им и их семьям крепкого флотского здоровья, мирного неба и благополучия.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12483427@egNews