Командующий Северным флотом поздравил подчинённых с Днём защитника Отечества

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил личный состав и ветеранов флота с Днём защитника Отечества. Он отметил, что 23 февраля объединяет всех, кто посвятил свою жизнь военной службе, кто в разные времена защищал и защищает свободу и независимость нашей страны.

«Структура и состав Северного флота, его основных объединений и соединений позволяют качественно решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства и стратегической стабильности на арктическом направлении. В его составе действуют морская, сухопутная и воздушная составляющие», - подчеркнул адмирал Александр Моисеев.

Командующий флотом также отметил, что сегодня североморцы обладают современной техникой и вооружением, адаптированными для использования в Арктике, что ближайшими перспективными планами предусмотрено дальнейшее развитие противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны, а национальная транспортная коммуникация России – Северный морской путь находится под надёжной защитой.

Адмирал Александр Моисеев выразил признательность ветеранам, военнослужащим и гражданским специалистам флота, поблагодарил их за ваш ежедневный труд во имя укрепления обороноспособности России и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа, успехов в службе и трудовой деятельности на благо Родины!