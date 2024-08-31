Командующий Северным флотом поздравил с 70-летием отдельный корабельный противолодочный вертолетный полк морской авиации СФ

30 августа на аэродроме Североморск-1 состоялись торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 70-летия со дня образования отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка морской авиации Северного флота.

В торжественном митинге по случаю празднования памятной даты принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

В мероприятии также участвовали командование смешанного авиационного корпуса СФ, военнослужащие и ветераны вертолетного полка, приглашенные гости.

«Сегодня невозможно представить современные надводные корабли Северного флота без ваших вертолетов, ваших экипажей, и успешное решение задач, поставленных флоту, во многом зависит от вас, от вашей преданности своему делу, профессионализма и ответственности», — сказал командующий Северным флотом, обращаясь к военнослужащим вертолётного полка.

Вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что «с момента своего формирования полк всегда успешно решал широкий круг поставленных задач в Арктической зоне, в Мировом океане, на территории нашей Родины и за её пределами». Он также подчеркнул, что «и сейчас личный состав полка выполняет задачи в зоне проведения СВО, проявляя стойкость, мужество и героизм».

Командующий Северным флотом пожелал вертолётчикам крепкого здоровья, успешного выполнения боевых задач и вручил командиру вертолетного полка памятный подарок.

В ходе митинга с приветственным словом также выступили ветераны полка и приглашенные гости.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в память о погибших при исполнении воинского долга экипажах корабельных вертолётов была объявлена минута молчания.

Далее состоялось торжественное открытие памятника летчикам-штурманам, бортовым специалистам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

В завершение мероприятия знаменная группа с Боевым знаменем полка и военнослужащие воинской части прошли торжественным маршем.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12527309@egNews