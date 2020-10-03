Командующий Северным флотом поздравил учащихся Мурманского Нахимовского училища с посвящением в нахимовцы

Сегодня в Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы новых учащихся. Торжественное обязательство дали 80 первокурсников, поступивших в учебное заведение в 2020 году.

В церемонии принял участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил нахимовцев со знаменательным событием и пожелал им крепить и преумножать флотские традиции, отлично учиться и добиваться успеха в спорте.

- Я надеюсь, что многие из вас станут военными моряками, командирами кораблей, соединений и объединений, продолжат лучшие традиции российского Военно-морского флота. Но самое главное, чтобы каждый из вас был человеком чести, беззаветно любил нашу Родину – великую Россию – и всегда оставался верен военно-морскому братству, - отметил вице-адмирал Александр Моисеев.

С посвящением в нахимовцы ребят также поздравили глава города-героя Мурманска Андрей Сысоев и начальник училища контр-адмирал запаса Валерий Мирон.

В ходе театрализованного представления напутствие потомкам высказал герой Крымской войны и первой обороны Севастополя адмирал Павел Степанович Нахимов, именем которого названо училище. Роль русского флотоводца исполнил один из офицеров-воспитателей. В завершение его выступления в честь нового поколения моряков был дан пушечный залп.

По традиции, недавно зарождённой в Мурманском нахимовском училище, нахимовец старшего курса передал «Звезду моряка» представителю первокурсников. После этого все воспитанники исполнили гимн училища - песню «Полярные нахимовцы».

Как сообщает пресс-служба СФ, Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища начал работу с 1 сентября 2017 года. Первый набор составил 240 воспитанников сразу на три курса (с 5 по 7 классы). Сегодня в училище учится уже 480 нахимовцев на шести курсах.

Первый выпуск состоится в 2022 году.

Условия, созданные для обучения и проживания воспитанников Мурманского Нахимовского училища по праву считаются одними из лучших, среди российских общеобразовательных учреждений. Учащиеся находятся на полном пансионе, обеспечиваются 5-разовым питанием, форменным обмундированием, оргтехникой и учебными пособиями. Проживают они в благоустроенных кубриках с помещением для хранения вещей и санузлом. Все корпуса училища связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в условиях Крайнего Севера.

Значительную часть мурманских нахимовцев составляют сыновья военнослужащих Северного флота.