Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих Северного флота

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил экипажи кораблей и судов обеспечения Северного флота, которые встретили новый 2023 год вдали от родных берегов, выполняя задачи дальних походов.

Адмирал Александр Моисеев также отметил, что практически во всех оперативно-важных районах в 2022 году задачи решали и продолжают решать корабельные силы флота, основу которых составляли силы дивизии ракетных кораблей, бригады противолодочных кораблей, бригады десантных кораблей, командования подводных сил.

Командующий Северным флотом поблагодарил за мужество и верность воинскому долгу личный состав частей и подразделений береговых войск флота, мотострелковых и морской пехоты, авиации, противовоздушной обороны, других подразделений боевого и материально-технического обеспечения, непосредственно принимающих участие в специальной военной операции.

«Вся наша деятельность, все наши планы направлены на поддержание боевой готовности, способности войсками и силами решать задачи по предназначению, в рамках главного, для чего предназначен Северный флот – обеспечения военной безопасности на Севере нашего государства, в Арктике, в оперативно важных районах в соответствии с теми задачами, которые поставлены руководством Вооруженных Сил РФ и Министерства обороны», - подчеркнул в своем поздравлении командующий Северным флотом.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12450068@egNews