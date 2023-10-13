Командующий Северным флотом поздравил военных гидрографов с профессиональным праздником

Сегодня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил руководство, военнослужащих и гражданский персонал гидрографической службы Северного флота с профессиональным праздником – Днём гидрографа ВМФ России.

Командующий Северным флотом пожелал им крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности на благо Родины и флота.

Он отметил ведущую роль гидрографов Северного флота в освоении арктического театра плавания, исследовании морей и островов Северного Ледовитого океана.

В настоящее время в ходе проведения очередного этапа комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну» гидрографы борта гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» проводят съемку рельефа дна в малоисследованных районах арктических архипелагов. Собирают сведения, позволяющие уточнить и обновить данные действующих навигационных карт, измеряют глубины, в частности уточняют те из них, которые были нанесены на карты в годы, когда промеры велись менее точными методами.

В ходе экспедиции были обнаружены спасательное судно «Шквал» и транспортное судно «Диксон», погибшие в годы Великой Отечественной войны, которые ранее не удавалось обнаружить.

Как сообщает пресс-служба СФ, за последние годы гидрографами Северного флота было сделано более 30 географических открытий, связанных с таянием ледников.

День гидрографа ВМФ берёт начало от 13 октября 1827 года, когда было создано Управление генерал-гидрографа и первым руководителем был назначен вице-адмирал Гавриил Сарычев (1763-1831 гг.), выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481956@egNews