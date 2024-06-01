Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с 291-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения

Сегодня на Северном флоте прошли торжественные мероприятия, посвящённые 291-й годовщине со дня образования флота и началу летнего периода обучения.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов принял участие в подъёме Военно-морского флага на боевых кораблях, базирующихся в Североморске, и выступил перед личным составом соединений надводных кораблей.

- В зимнем периоде обучения Северный флот ещё раз подтвердил, что способен успешно решать любые задачи по предназначению, - сказал командующий Северным флотом, обращаясь к военнослужащим.

Вице-адмирал Константин Кабанцов также отметил, что военнослужащие Северного флота принимают активное участие в специальной военной операции, проявляют примеры стойкости, мужества и героизма в интересах обеспечения безопасности народов России.

Командующий Северным флотом также отметил, что силы флота продолжали выполнять задачи в мероприятиях стратегического сдерживания в оперативно-важных районах Мирового океана – в зимнем периоде обучения было выполнено 11 дальних походов.

Вице-адмирал Константин Кабанцов сообщил, что план боевой подготовки в зимнем периоде обучения выполнен полностью, при этом интенсивность боевой учёбы, по сравнению с прошлым годом увеличилась. Всего в зимнем периоде обучения проведено более 1850 зачётных мероприятий боевой подготовки и выполнено около 680 боевых упражнений с применением практического оружия. Особенностью боевой учёбы стало внедрение и применение практического опыта ведения боевых действий, приобретенного нашими военнослужащими в ходе СВО.

Отвечая на вопросы журналистов, командующий Северным флотом отметил, что на вооружении флота уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами». Один из них – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» - в настоящее время решает задачи дальнего похода в Атлантическом океане.

Он также обратил внимание на то, что главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил. На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения (РПКСН) четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А».

- Подводники Северного флота накопили богатейший опыт освоения и применения данных кораблей в Арктике и в других районах Мирового океана, они готовят экипажи, в том числе и для других флотов ВМФ России. В настоящее время на завершающем этапе подготовки к переходу на Тихоокеанский флот находится новейший РПКСН проекта «Борей – А» «Император Александр III», и ракетный подводный крейсер проекта «Ясень-М» «Красноярск», - сказал вице-адмирал Константин Кабанцов.

В числе приоритетных задач на летний период обучения командующий Северным флотом определил поддержание боеспособности частей и подразделений, участвующих в специальной военной операции, выполнение мероприятий стратегического сдерживания, а это и дальние походы кораблей, и несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения; обеспечение испытаний новых образцов техники и вооружения, а также обеспечение высокой степени готовности к решению задач по предназначению объединений, соединений и воинских частей флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, отличившимся военнослужащим командующий Северным флотом вручил государственные награды и медали Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515070@egNews