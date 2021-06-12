Мурманская область. Арктика (16+)12.06.21 12:30
Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с Днём России
Командующий Северным флотом Герой Российской Федерации адмирал Александр Моисеев поздравил воинов-североморцев с Днём России.
Командующий флотом отметил, что этот государственный праздник является одним из самых молодых в стране и призван служить сплочению граждан.
Адмирал Александр Моисеев пожелал личному составу флот крепкого здоровья, успехов в боевой и повседневной деятельности во благо Отечества.
Сегодня в честь Дня России торжественные построения и митинги прошли на кораблях и в береговых частях Северного флота. На кораблях и судах обеспечения флота были подняты Государственный и Военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания.
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