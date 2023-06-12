Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с Днём России

Командующий Северным флотом Герой Российской Федерации адмирал Александр Моисеев поздравил воинов-североморцев с Днём России.

Командующий флотом отметил, что этот государственный праздник является одним из самых молодых в стране и призван служить сплочению граждан.

— Наш многонациональный народ, для которого слово Родина всегда было священным, объединяют традиции и ценности, формировавшиеся веками. Сегодня перед Россией стоят новые вызовы, которые можно преодолеть только общими усилиями. Сила России – в её единстве. А День России – это праздник тех, кто любит и сражается за своё Отечество, гордится великими свершениями предыдущих поколений и делает всё для того, чтобы эту славу приумножить, - говорится в поздравлении командующего Северным флотом.

Адмирал Александр Моисеев пожелал личному составу флота крепкого здоровья, успехов в боевой и повседневной деятельности, а тем, кто решает главные задачи по защите Отечества с оружием в руках, выполнить их достойно и вернуться домой с победой живыми и невредимыми.

Сегодня в честь Дня России торжественные построения и митинги прошли на кораблях и в береговых частях Северного флота. На кораблях и судах обеспечения флота были подняты Государственный и Военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12470188@egNews