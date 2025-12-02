Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с началом нового учебного года

Вчера на Северном флоте прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года в Вооружённых Силах России и зимнего периода обучения. Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов принял участие в подъеме военно-морского флага на боевых кораблях, базирующихся в Североморске, и выступил перед личным составом соединений надводных кораблей.

«Высокой оценки заслуживают действия 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, военнослужащих корабельных и береговых соединений и воинских частей, которые с начала специальной военной операции успешно выполняют задачи в составе армейских объединений группировок войск. Только в этом году около тысячи военнослужащих награждены государственными наградами, а двое – удостоены звания Героя Российской Федерации. А всего с начала СВО отмечены государственными наградами более 15 тысяч военнослужащих Северного флота, 21 воин-североморец удостоен звания Героя России», – сказал командующий Северным флотом, обращаясь к военнослужащим.

Адмирал Константин Кабанцов также отметил, что в 2025 учебном году Северный флот принял активное участие во всех масштабных мероприятиях оперативной и боевой подготовки Военно-Морского Флота и Вооруженных Сил Российской Федерации. Наиболее значимые из них – комплекс оперативных учений Военно-Морского Флота «Июльский шторм», совместное стратегическое учение «Запад-2025».

«Всего силами флота было выполнено более 620 боевых упражнений с фактическим применением оружия, в том числе – высокоточного ракетного – крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковых – «Циркон». Отрядом боевых кораблей – БПК «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», танкер «Сергей Осипов», спасательное буксирное судно «Алтай» – выполнен очередной Арктический поход в целях обеспечения безопасности морской экономической деятельности и демонстрации военного присутствия в Арктических широтах. В 2025 году было выполнено более 20 походов кораблей и судов обеспечения в дальнюю морскую зону, более 50 самолётовылетов для решения задач контроля морских акваторий», – подчеркнул командующий Северным флотом.

Адмирал Константин Кабанцов отметил, что в рамках тренировки по управлению ВС РФ под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, которая являлась итоговым мероприятием подготовки, атомный подводный крейсер «Брянск» успешно выполнил учебно-боевую задачу по применению межконтинентальных баллистических ракет, чем подтвердил готовность и способность группировки РПЛСН решать задачи по предназначению. Высоко оценен вклад подводников-североморцев в обеспечение безопасности нашего государства. За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач 11-я дивизия подводных лодок Северного флота Указом Президента Российской Федерации награждена орденом Нахимова.

Командующий Северным флотом также заявил, что в 2025 году ощутимо пополнился корабельный состав флота. В него вошли новейшие подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Пожарский», патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» и корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» морской тральщик «Афанасий Иванников».

Адмирал Константин Кабанцов поздравил личный состав с началом нового учебного года и нацелил своих подчиненных на выполнение планов 2026 года, поддержание боеспособности сил и войск, участвующих в специальной военной операции, решение задач стратегического сдерживания и обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

По завершению митинга личный состав соединений надводных кораблей приступил к развертыванию боевой учебы в соответствии с планами нового учебного периода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, аналогичные мероприятия, посвященные началу нового учебного года, прошли и в других гарнизонах флота под руководством заместителей командующего Северным флотом, командиров объединений и соединений.

Фото: https://mil.ru/news/9bf8eba8-e101-45c7-b17e-7e6c3f84fd27