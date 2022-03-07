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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.22 08:00

Командующий Северным флотом поздравил женскую хоккейную команду СВХЛ «Амазонки» с Международным женским днём

Вчера на ледовой арене Северной военной хоккейной лиги в городе Североморске состоялась традиционная игра сборной управления и штаба Северного флота «К-21» и женской хоккейной команды «Амазонки», посвящённая Международному женскому дню.

Не просто товарищеский, а даже дружеский матч окончился со счётом 6:8 в пользу женской команды.

Каждая забитая шайба в ворота К-21 сопровождалась овацией и ободряющими криками болельщиков обеих команд, которые в этот день явно симпатизировали «Амазонкам». Мужчины вели себя на льду по-джентельменски, тем более что за каждое нарушение правил они получали штрафной буллит.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после игры для женщин были организованы спортивно-развлекательные конкурсы на ловкость, быстроту и меткость. С центра площадки девушки должны были забросить шайбу в маленькие тренировочные ворота, затем на линии ворот за минуту сложить башню из шайб, каждую из которых нужно было поднять из центрального круга. Напоследок «Амазонки» продемонстрировали своё мастерство владения клюшкой, только вместо шайбы им необходимо было вести перед собой автомобильную покрышку.

С праздником заполярных хоккеисток поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он вручил девушкам цветы и пожелал всегда быть красивыми и любимыми.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12411926@egNews

 

 

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