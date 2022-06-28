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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.22 10:00

Командующий Северным флотом представил командному составу нового командующего Кольской флотилией разнородных сил

27 июня  в ходе планового селекторного совещания командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев представил командному составу флота нового командующего Кольской флотилией разнородных сил – контр-адмирала Олега Шастова, назначенного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, и пожелал ему успехов в новой должности.

Командующий флотом также поблагодарил вице-адмирала Эдуарда Михайлова за успешное командование Кольской  флотилией и поздравил его с назначением на вышестоящую должность на одном из флотов ВМФ России.

Как отметил командующий флотом, контр-адмирал Олег Шастов значительную часть своей службы проходил на Северном флоте. После окончания высшего военно-морского училища в 1994 году на Северном флоте он прошёл должности от командира артиллерийской и минно-торпедной боевой части базового тральщика бригады кораблей охраны водного района до командира большого десантного корабля.

В 2004 году окончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова.

На Черноморском флоте он проходил службу в должностях начальника штаба – заместителя командира бригады десантных, а затем и противолодочных кораблей. Командовал бригадой надводных кораблей на Балтийском флоте. Служил в должности начальника штаба, а затем и командира Новороссийской военно-морской базы. С должности заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, которую окончил в нынешнем году.

Награждён орденом Мужества и другими государственными и ведомственными наградами, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12426946@egNews

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