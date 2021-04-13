Командующий Северным флотом представил командному составу своего нового первого заместителя

12 апреля перед началом еженедельного совещания командного состава Северного флота командующий флотом адмирал Александр Моисеев представил офицерам своего нового первого заместителя — начальника штаба флота контр-адмирала Владимира Воробьёва.

Как отметил командующий флотом, новый начальник штаба был представлен по факту своего назначения на должность, но в целом он близко знаком и известен практически каждому офицеру Северного флота, поскольку большую часть своей военной службы провёл именно здесь.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, контр-адмирал Владимир Воробьёв является потомственным военным моряком. В 1990 году он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошёл путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем — командира соединения. Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. До назначения начальником штаба Северного флота занимал такую же должность на Балтийском флоте.

За время военной службы окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Награждён орденом «За военные заслуги», а также рядом государственных и ведомственных медалей.