Командующий Северным флотом представил командному составу своего нового первого заместителя

8 ноября перед началом еженедельного совещания командного состава Северного флота командующий флотом адмирал Александр Моисеев представил подчинённым своего нового первого заместителя – начальника штаба флота контр-адмирала Константина Кабанцова, который приступил к исполнению служебных обязанностей с 6 ноября.

Как отметил командующий флотом, новый начальник штаба хорошо известен офицерскому составу Северного флота. Большую часть службы он прошёл в подводных силах от командира группы штурманской боевой части атомной подводной лодки до заместителя командующего объединением.

Контр-адмирал Константин Петрович Кабанцов командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота и Приморской флотилией Тихоокеанского флота. На должность начальника штаба Северного флота он назначен Указом Президента Российской Федерации 1 октября 2021 года.

За время военной службы контр-адмирал Константин Кабанцов окончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Награждён орденом «За военные заслуги», медалью Нахимова и другими государственными и ведомственными наградами.

Предшественник контр-адмирала Константина Кабанцова – контр-адмирал Владимир Воробьёв был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ и убыл к новому месту службы в Москву. Он руководил штабом Северного флота с апреля по ноябрь 2021 года, сообщает пресс-служба Северного флота.